ЕП и Совет ЕС предварительно утвердили отмену пошлин для продукции с Украины

Беспошлинный ввоз сельхозпродукции с территории Украины будет продлен до 5 июня 2025 года. Тем не менее, для него будут определены некоторые ограничения, связанные с допустимым объемом ввозимой продукции.
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