Эндрю Корыбко: Покупка Штатами «Северного потока» — кто что будет с этого иметь?

Труба на дне Балтики может стать ключевым компромиссом между Россией и США Wall Street Journal на прошлой сообщил, что финансист из Майами пытается по-тихому купить газопровод «Северный поток-2», если его в ближайшем будущем выставят на аукцион в Швейцарии в рамках процедуры банкротства.