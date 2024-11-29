Эндрю Корыбко: Покупка Штатами «Северного потока» — кто что будет с этого иметь?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
В этом вопросе нужно трижды подумать, прежде чем связываться с американцами, обманут и глазом не моргнут, и Россия останется и без трубопровода и без прибыли.
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17 час.

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