Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Каспаров назвал Байдена предателем

Каспаров назвал Байдена предателем

В интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман иноагент и террорист Гарри Каспаров озвучил свой "приговор" обоим конкурентам по президентской гонке в СШАОбсуждая вопрос, почему США до сих пор не дают Киеву F-16 и не разрешают Германии поставлять Украине ракеты «Таурус», которые в состоянии разрушить Крымский мост, спортсмен припечатал Шольца за несамостоятельность, а Байдена за принятие "обязательств" перед Путиным –«Шольц, понятно, ждет звонка из Вашингтона.

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