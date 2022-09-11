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Вероника Крашенинникова о том, почему не нужно верить всему, что скажет Трамп

Вероника Крашенинникова о том, почему не нужно верить всему, что скажет Трамп

© РИА Новости . Нина Зотина Читать в Роман Гнатюк Аппарат безопасности США с давних пор использовал нацистов в своих интересах, напоминает политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

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