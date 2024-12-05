Главу Дегтярска задержали по делу о взяточничестве

ТАСС: главу Дегтярска Пильникова задержали по делу о крупной взятке Глава городского округа Дегтярск Свердловской области Вадим Пильников задержан по подозрению в получении взятки, сообщила ТАСС пресс-служба оперативных служб.
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