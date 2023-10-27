В 2023 году День бабушек и дедушек россияне отпразднуют 28 октября Ирэн ОрлонскаяВ эту субботу, 28 октября 2023 года, в России отмечается День бабушек и дедушек, который становится достойным дополнением череды семейных праздников.
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