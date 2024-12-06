Губернатор Никитин сообщил, что новые станции метро в Нижнем Новгороде откроются в конце 2026 года

Запуск в эксплуатацию новых станций метрополитена в Нижнем Новгороде вновь может сдвинуться. Сегодня власти ориентируются на открытие в конце 2026 года, рассказал губернатор области Глеб Никитин в ходе прямой линии.
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