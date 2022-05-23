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Грушинский фестиваль пройдет в традиционном формате в 2022 году в Самарской области

Мероприятие пройдет с 30 июня по 3 июля 2022 года на Мастрюковских озерах. Фестивальная поляна встретит гостей не только яркими концертными площадками, но и новыми песенными и образовательными проектами, мастер-классами и спортивными соревнованиями.

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