TVcenter: возвращение в Россию актера Назарова закончилось провалом

Возвращение из Франции в Россию актера Дмитрия Назарова с треском провалилось. Концерт с его участием отменили по требованию патриотически настроенной общественности, об этом сообщил интернет-ресурс TVcenter.
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