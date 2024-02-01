В Новоуральске попрощались с погибшим в автокатастрофе хоккейным тренером Виталием Плешковым

В Новоуральске сегодня проходит церемония прощания с хоккейным тренером Виталием Плешковым. Он погиб 29 января в автокатастрофе с автобусом, который вез подростковую хоккейную команду «Кедр-2008» с соревнований домой.
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