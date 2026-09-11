Семак до последнего настаивал на приобретении Головина, а Зырянов, похоже, абстрагировался от этой темы - источник

Как сообщает инсайдер Анар Ибрагимов в социальной сети Telegram, главный тренер «Зенита» Сергей Семак до последнего настаивал на приобретении полузащитника «Монако» Александра Головина.
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