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Спорт Уик-Энд

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Семак до последнего настаивал на приобретении Головина, а Зырянов, похоже, абстрагировался от этой темы - источник

Семак до последнего настаивал на приобретении Головина, а Зырянов, похоже, абстрагировался от этой темы - источник

Как сообщает инсайдер Анар Ибрагимов в социальной сети Telegram, главный тренер «Зенита» Сергей Семак до последнего настаивал на приобретении полузащитника «Монако» Александра Головина.

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