Премьер Госсовета КНР призвал приложить все усилия для проведения противопаводковых работ и ликвидации последствий стихийных бедствий

Чанша, 1 августа /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал приложить все усилия для проведения эффективной работы по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также защитить жизнь и имущество населения.