Редакция «За рулем» спешит поздравить прекрасную половину человечества с праздником Весны! Наше издание делает это каждый год – традиция не прерывается с довоенных времен! Сегодня нам очень хотелось бы вспомнить цитату из нашего журнала, появившуюся ровно 90 лет назад:«На автотранспорте женщина проявила себя как осторожный, осмотрительный водитель.