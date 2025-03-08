Редакция «За рулем» спешит поздравить прекрасную половину человечества с праздником Весны! Наше издание делает это каждый год – традиция не прерывается с довоенных времен! Сегодня нам очень хотелось бы вспомнить цитату из нашего журнала, появившуюся ровно 90 лет назад:«На автотранспорте женщина проявила себя как осторожный, осмотрительный водитель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии