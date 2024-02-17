Жители Красноярска рассказали о реальных тратах на еду в месяц

Жители Красноярска рассказали о реальных суммах, которые уходят на покупку продуктов. Так они отреагировали на новость о том, что жителю Красноярского края должно хватать 6840 рублей и 19 копеек в месяц на еду.
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