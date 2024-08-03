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“Как Валя еще осталась жива”, – сообщено, что Пугачева подсылала бандитов к Легкоступовой

“Как Валя еще осталась жива”, – сообщено, что Пугачева подсылала бандитов к Легкоступовой

Пугачева. Фото: соцсетиПевец Игорь Наджиев взбудоражил мир шоу-бизнеса, заявив, что Алла Пугачева использовала связи с преступным миром для того, чтобы навредить исполнительнице хита «Ягода-малина» – Валентине Легкоступовой.

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