Видео: участник программы «Время героев» Илья Агапов рассказал о региональных стажировках

По его словам, это позволяет изучить лучшие муниципальные практики Участник программы «Время героев» Илья Агапов рассказал о стажировке в Ставропольском крае под руководством губернатора Владимира Владимирова, сообщили сегодня в телеграм-канале программы.
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