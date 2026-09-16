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Speaker Mike Johnson cancels House session, avoids Pete Hegseth vote

Speaker of the House Mike Johnson announced Wednesday that he will cancel the House session set for Thursday, starting a seven-week recess early.

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