Зал не вмещал желающих: в Миллерово прошел концерт ансамбля песни и пляски Центрального военного округа

Это стало настоящим культурным событием для города. Зал не вмещал всех желающих послушать песни на военно-патриотическую тему, произведения отечественной классики, русские народные, современные, лирические и эстрадные композиции.
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