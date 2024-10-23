Во Дворце культуры "Победа" проходит сегодня традиционный конкурс "Светофор". В этом году участие в мероприятии примут 16 команд.
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Во Дворце культуры "Победа" проходит сегодня традиционный конкурс "Светофор". В этом году участие в мероприятии примут 16 команд.