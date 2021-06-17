Как и куда пойдем, товарищи?

Потери от развала Союза Стоит посмотреть на историю развития российского судостроения на Юго-Востоке Украины с момента образования в 1783 году Черноморского флота и упрочения позиций России в Черноморском регионе, а не только советского периода.
Потери от развала Союза Стоит посмотреть на историю развития российского судостроения на Юго-Востоке Украины с момента образования в 1783 году Черноморского флота и упрочения позиций России в Черноморском регионе, а не только советского периода.
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