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Как и куда пойдем, товарищи?

Как и куда пойдем, товарищи?

Потери от развала Союза Стоит посмотреть на историю развития российского судостроения на Юго-Востоке Украины с момента образования в 1783 году Черноморского флота и упрочения позиций России в Черноморском регионе, а не только советского периода.

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