Подпольщики заявили о большом количестве пророссийски настроенных жителей Одессы

Представитель пророссийского подполья в Одессе заявил, что в городе осталось немало поддерживающих Россию граждан, однако они стараются не привлекать к себе внимания из-за активности украинских спецслужб .
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