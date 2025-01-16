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  • sylpfide sylpfide
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В Словакии рассказали об отношении к прекращению транзита газа из России

В Словакии рассказали об отношении к прекращению транзита газа из России

Словацкий депутат Кери: Братислава не согласится с запретом транзита газа из РФ Словакия никогда не согласится с постоянными попытками Украины использовать в политических целях вопрос о транзите российского газа в Европу.

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