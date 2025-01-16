В Словакии рассказали об отношении к прекращению транзита газа из России

Словацкий депутат Кери: Братислава не согласится с запретом транзита газа из РФ Словакия никогда не согласится с постоянными попытками Украины использовать в политических целях вопрос о транзите российского газа в Европу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии