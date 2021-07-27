Координатор российской оппозиции vs реформатор «Нафтогаза». Кто станет новым послом США на Украине?

© en.wikipedia.org, uz.usembassy.gov Должность посла США на Украине остаётся вакантной с 20 мая 2019 года, однако вскоре, по имеющейся информации, её может занять либо посол США в Сербии Энтони Годфри, либо посол США в Узбекистане Даниел Розенблюм.