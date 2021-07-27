Подробно о главном

9 969 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    <i>Комментарий скрыт</i>За нефть ответит....
  • sergey amelchenko
    статья-чушь несусветная.Почему бывшие рес...
  • sergey amelchenko
    По своей сути украинство и бандеровщина это одно и тоже.Украинство и породило бандеру и в кнечном итоге нацизм,украин...Почему бывшие рес...

Координатор российской оппозиции vs реформатор «Нафтогаза». Кто станет новым послом США на Украине?

Координатор российской оппозиции vs реформатор «Нафтогаза». Кто станет новым послом США на Украине?

© en.wikipedia.org, uz.usembassy.gov Должность посла США на Украине остаётся вакантной с 20 мая 2019 года, однако вскоре, по имеющейся информации, её может занять либо посол США в Сербии Энтони Годфри, либо посол США в Узбекистане Даниел Розенблюм.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх