Сенатор Пушков: поражение партии Макрона является его собственным провалом

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что поражение партии французского президента Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европейский парламент свидетельствует о провале проводимой им политики.
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