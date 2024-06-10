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Сенатор Пушков: поражение партии Макрона является его собственным провалом

Сенатор Пушков: поражение партии Макрона является его собственным провалом

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что поражение партии французского президента Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европейский парламент свидетельствует о провале проводимой им политики.

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