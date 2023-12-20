"Ъ": возглавить избирательный штаб Путина могут Машков, Жога и врач Лысенко

В руководство избирательного штаба Владимира Путина, который подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты России 18 декабря, могут войти ветеран СВО, главврач московской больницы и народный артист РФ.
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