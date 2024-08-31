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LEON Вторая лига А. «Сибирь» принимает «Велес», «Челябинск» против курского «Авангарда»

«Сибирь» принимает «Велес», «Челябинск» играет против курского «Авангарда». LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 7-й тур «Сибирь» – «Велес» – 11:00 «Текстильщик» – «Ленинградец» – 15:00  «Челябинск» – «Авангард» Курск – 15:00 «Калуга» – «Спартак» Кострома – 16:00  «Кубань» – «Волгарь» – 19:00 Группа «Серебро» 7-й тур «Иртыш» Омск – «Химик» – 12:00 «Металлург» Липецк – «Родина-2» – 16:00 «Краснодар-2» – «Торпедо» Миасс – 17:00  «Машук-КМВ» – «Волга» Ульяновск – 17:00 «Муром» – «Динамо» Брянск – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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