“Не вмешивайся”, – почему дочь Заворотнюк остается поодаль от проблем матери

В последнее время Анна Заворотнюк выкладывает фото счастливых эпизодов своей жизни. Однако ни на одном из постов в социальных сетях девушка почему-то так и не вспомнила о своей матери, которая уже который год находится фактически в четырех стенах.
В последнее время Анна Заворотнюк выкладывает фото счастливых эпизодов своей жизни. Однако ни на одном из постов в социальных сетях девушка почему-то так и не вспомнила о своей матери, которая уже который год находится фактически в четырех стенах.
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