Росприроднадзор проверяет информацию о сбросе бетона в Галерную гавань

По результатам будет принято процессуальное решение В Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора поступило проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о сбросе бетона в Галерную гавань на Васильевском острове.
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