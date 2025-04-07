Кин об «МЮ»: «Не вижу их в топ-6 в следующем сезоне. Мы хвалили «Ливерпуль», потому что они выигрывают матчи. Смотря игру с «Ноттингемом», я опрокидывал чашки с чаем»»

Вчера «МЮ» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0) в 31-м туре АПЛ. Команда Рубена Аморима занимает 13-е место в АПЛ, набрав 38 очков.
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