Путин: Россия ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой США

REUTERS/Kim Hong-Ji Москва ведет борьбу с империалистической политикой Вашингтона, которая навязывалась десятилетиями, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе.
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