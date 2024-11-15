Жители Камчатки выпустили выброшенную на берег косатку в море

Операцию по спасению косатки, выброшенной на берег Охотского моря, провели спасатели и местные жители села Устьевое на Камчатке, заявил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев 15 ноября в социальной сети «ВКонтакте».
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