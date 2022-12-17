Морозов после победы: «Я готов к любому испытанию»

Сергей Морозов прокомментировал свою третью победу в UFC: «Была хорошая подготовка, работали в три этапа – два в Казахстане, третий в АТТ.

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