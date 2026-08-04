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Олден Полинис о мнении Рича Пола, что Брайанту «понравилось бы» решение Джеймса: «Полная чушь и кликбейт. Откуда он может знать?»

Бывший игрок НБА Олден Полинис не оценил недавнее высказывание агента Рича Пола о том, что, по его мнению, покойному Кобе Брайанту «понравился бы» переход Леброна Джеймса в «Филадельфию» в качестве свободного агента.

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