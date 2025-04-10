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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Курском приграничье

Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Курском приграничье

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применялись осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе противника.

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