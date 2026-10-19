В Санкт-Петербурге на 27-м заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству Татьяна Голикова сообщила о десятикратном увеличении числа китайских студентов в российских медвузах за последние 10 лет.
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