Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Вот что 40 дней принуждения России к миру делают!..

Вот что 40 дней принуждения России к миру делают!..

Есть поговорка подходящая к ситуации с Зеленским. Она звучит так : Срать приспичит-штаны снимет. Похоже снять штаны он не успел :) ++Приезжает Зеля на украину на побывку из европ, видит, сидят хохлы все избитые.

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