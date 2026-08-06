Вот что 40 дней принуждения России к миру делают!..

Есть поговорка подходящая к ситуации с Зеленским. Она звучит так : Срать приспичит-штаны снимет. Похоже снять штаны он не успел :) ++Приезжает Зеля на украину на побывку из европ, видит, сидят хохлы все избитые.
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