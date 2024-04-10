ДОВСЕ во многом потерял жизнеспособность, заявил Песков

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) во многом потерял жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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