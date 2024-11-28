Бригада ВСУ сдалась вместе с дроном бойцам ВС РФ под Новомлынском

В районе населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении украинские операторы беспилотных летательных аппаратов из 114-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен российским войскам.
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