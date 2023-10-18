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Что будет, если вылить лаву в арбуз. Видео

Что будет, если вылить лаву в арбуз. Видео

Раскаленная лава пробивает себе путь даже сквозь сталь, вызывая изумления. Один смелый экспериментатор, решил провести уникальный эксперимент, чтобы выяснить, как она поведет себя в контакте с обычным арбузом.

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Комментарии
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Grandad
Прохладным внутри... Мозги включи, что пишешь!
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