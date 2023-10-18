Что будет, если вылить лаву в арбуз. Видео

Раскаленная лава пробивает себе путь даже сквозь сталь, вызывая изумления. Один смелый экспериментатор, решил провести уникальный эксперимент, чтобы выяснить, как она поведет себя в контакте с обычным арбузом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии