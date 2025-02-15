Зеленский: у Украины «будет низкий шанс выжить» без помощи со стороны США

У Украины «будет низкий шанс выжить» без помощи со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление в ходе интервью телевизионной компании NBC сделал президент бывшей советской республики Владимир Зеленский.
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