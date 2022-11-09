В подмосковном Жуковском полицейские по горячим следам задержали двух местных жителей, вырубивших деревья в сквере

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г.о. Жуковский в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двух местных жителей в возрасте 22 и 23 лет, подозреваемых в умышленном уничтожении имущества.
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