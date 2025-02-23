В Самарской области в преддверии Дня защитника Отечества представители Общественного совета и ветераны ОВД проводят "Разговоры о важном" с подрастающим поколением

В Самаре, в преддверии Дня защитника Отечества, председатель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Юрий Силантьев и представитель ветеранского движения самарской городской полиции Владимир Мещеряков провели урок «Разговоры о важном» для учащихся кадетского класса и познакомили ребят с историческими экспонатами Музея самарской Госавтоинспекции.