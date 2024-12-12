«Шишки» из НАТО валялись мертвыми по всей округе: Карта специальной военной операции на Украине на 12 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваЗа развитием событий в рамках Специальной военной операции на Украине следят не только военные аналитики, но и мировое сообщество.