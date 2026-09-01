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Работы лишатся строители и нефтяники: волна массовых сокращений накроет рынок труда ХМАО

Работы лишатся строители и нефтяники: волна массовых сокращений накроет рынок труда ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сентября, ФедералПресс. Восемь организаций уведомили власти о планируемом массовом сокращении работников на период с августа по ноябрь 2026 года.

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