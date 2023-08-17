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«Там человек притворяется пчелой – жужжит перед моей подачей». Циципас – о женщине на трибунах

Он обыграл Бена Шелтона, а по ходу матча подошел к судье на вышке Начо Форкаделлу. НФ: Что случилось? СЦ: Там человек притворяется пчелой.

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