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С днём ракетных войск и артиллерии!

С днём ракетных войск и артиллерии!

Наследники Сталинграда: День ракетных войск и артиллерииФото: © Военнослужащие во время развертывания и загрузки "квазибаллистических" ракет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" на тренировочном полигоне пятой общевойсковой армии Восточного военного округа в Уссурийске.

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ВераВерная
С праздником!🚀🔥💐
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