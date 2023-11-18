С днём ракетных войск и артиллерии!

Наследники Сталинграда: День ракетных войск и артиллерииФото: © Военнослужащие во время развертывания и загрузки "квазибаллистических" ракет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" на тренировочном полигоне пятой общевойсковой армии Восточного военного округа в Уссурийске.
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