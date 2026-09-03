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Эксперты проекта «Перезвони сам» поделились рекомендациями по защите личных устройств

Эксперты проекта «Перезвони сам» поделились рекомендациями по защите личных устройств

Каждый день интернет-пользователи могут столкнуться с попытками взлома учетных записей, действиями мошенников и вредоносными программами.

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