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"С ними мы собираемся заключить перемирие и сообщить: цели СВО достигнуты. И с теми, кто заказывал, взрывал, убивал - продолжим дипломатические и экономические отношения."

"С ними мы собираемся заключить перемирие и сообщить: цели СВО достигнуты. И с теми, кто заказывал, взрывал, убивал - продолжим дипломатические и экономические отношения."

В Москве в 6.30 подорвали Тойоту  Не думаю, что открою большой секрет. Общался тут со знающими людьми, они сказали, что у Киева действующие планы по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины».

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Комментарии
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Александр Батт
Никакие перемирия с Украиной и Западом заключать нельзя. Обманут.
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6 час.
Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=cd0qEx6tAyM
Вода из воздуха, теория и реальность!
YouTube
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6 час.
Семен Демин
Не понимаю, как можно заключать договор с Западом. Они же всегда врут и всегда плюют на всякие договоры. Если только попытаться с помощью договоров их самих обмануть. В наше время ложь - это норма, способ существования.
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3 час.

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