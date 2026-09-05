Четыре человека пострадали при взрыве неизвестного боеприпаса в Киеве

Мужчина подорвал боеприпас на улице Киева в Святошинском районе. Об этом сообщила местная полиция. В результате взрыва пострадали подрыватель и трое прохожих.
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