Мэрия в очередной раз продлила разрешение на строительство дороги вдоль «Сибирь-Арены»

Автомобильную дорогу от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах Новосибирска начинали строить еще в августе 2019 года.
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