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  • Владимир Алтайцев
    👍😀👍👍👍👍Сайт с экстремист...
  • Александр Сысоев
    Он вообще представление не имеет ни о молотке, ни о гвозде. Он привык лупить только по стопке купюр.Заммэра Новосибир...

Мэрия в очередной раз продлила разрешение на строительство дороги вдоль «Сибирь-Арены»

Мэрия в очередной раз продлила разрешение на строительство дороги вдоль «Сибирь-Арены»

Автомобильную дорогу от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах Новосибирска начинали строить еще в августе 2019 года.

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